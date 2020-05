Volksbank: Die Angst der Genossenschafter

Im österreichischen Volksbanken-Verbund gärt es: Der bevorstehende Banken-Stresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte eine Eigenkapitallücke von 600 bis 800 Millionen Euro ergeben. Das lässt sich aus den eigenen Berechnungen der Österreichischen Volksbank AG (ÖVAG), dem Spitzen- und Problem-Institut des Sektors, ableiten.

Die 44 regionalen Volksbanken aber, die 51 Prozent an der ÖVAG halten, sind nicht in der Lage, diese Summen auch nur annähernd aufzutreiben. Und die Republik Österreich, die die ÖVAG 2012 durch die Übernahme von 43 Prozent vor der Pleite rettete, darf und will kein Geld mehr hergeben. Die EU würde dies als Beihilfe sehen und wohl eine Abwicklung der ÖVAG und der mit ihr verbundenen Volksbanken verlangen – das wäre das Ende dieses Sektors. Die Abgabe der Risiko-Teile der ÖVAG an eine staatliche Bad Bank würde ebenso als Beihilfe gelten.

An Alternativen wird daher hektisch gerechnet. Allesamt aber sind für die Volksbanken und deren 688.000 Genossenschafter – das sind die Kunden – unerfreulich.