50 Prozent auf Stahl und Aluminium: Wie die US-Zölle die voestalpine treffen

Sollten sich die Aufschläge als dauerhaft erweisen, könnte die Nachfrage in den USA zurückgehen und sich die Absatzmengen reduzieren, sagte voestalpine -Chef Herbert Eibensteiner am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz des Konzerns.

Dann müssten "Kapazitäten angepasst" werden. Betroffen sein könnten die steirischen Voest-Standorte in Kindberg und Kapfenberg . In Kindberg werden Stahlrohre hergestellt. In Kapfenberg wurden bereits im vergangenen Geschäftsjahr 250 Mitarbeiter abgebaut.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet man aber auch wegen des Wegfalls von Sondereffekten mit einem Ergebniszuwachs. Den Gewinn vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern sieht Eibensteiner in einer Spannbreite von 1,4 Mrd. bis 1,55 Mrd. Euro , nach 1,3 Mrd. Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Zuletzt wurden für Restrukturierungsmaßnahmen mehr als 300 Mio. Euro aufgewandt, die sich auch in der Bilanz niederschlugen. Die Dividende wird von 70 auf 60 Cent je Aktie zusammengestutzt

Bei der Bahninfrastruktur, in der Luftfahrt und auch bei Logistiklösungen habe es eine gute Nachfreag gegeben. Im Automobilbereich, Maschinenbau und in der Bauindustrie gab es Rückgänge.

US-Standorte werden ausgebaut

Andere Stahlhersteller sind weit stärker von den US-Zöllen betroffen. Denn die voestalpine produziert schon heute 50 Prozent ihres Umsatzes in den USA lokal vor Ort. Die Kapazitäten will Eibensteiner ausbauen. Gewachsen ist etwa der Bereich Lagertechnik, wo bereits bis zu 100 Mio. Euro in den USA erwirtschaftet werden.

Die Produktionsstätte in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky soll ausgebaut werden. Aufgestockt werden auch die Produktionskapazitäten am voestalpine-Standort in Indiana. Produziert werden in den USA u. a. auch Weichen, weiterverarbeitet werden auch Werkstoffe für die Luftfahrtindustrie.

Lokale Produktion

Die Strategie, ihre Produktion in lokale Absatzmärkte zu verlagern, verfolgt die voestalpine seit Längerem und nicht nur in den USA. In Brasilien soll heuer auch der Standort in Caxias do Sol, an dem u. a. Spezialrohre produziert werden, um ein Logistikzentrum erweitert werden. Auch in Indien baut man aus. In Ägypten, werden seit heuer Weichen für die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke in dem Land, die "Green Line", produziert.