voestalpine muss 200 Millionen Euro abschreiben

Der börsennotierte Stahl- und Technologiekonzern voestalpine muss im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende März) rund 200 Mio. Euro gesondert abschreiben, wie das Unternehmen Donnerstagnachmittag bekanntgab. Das werde sich auf das Ergebnis auswirken. Schuld daran seien hauptsächlich Wertminderungen von Vermögenswerten im Roheisenwerk in Texas sowie - in geringerem Umfang - bei voestalpine Tubulars in der Steiermark, die Nahtlosrohre für die Öl- und Gasindustrie herstellt.

Die Sonderabschreibungen seien "weder zahlungswirksam noch beeinflussen sie das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Anm.), wirken jedoch auf das EBIT" (Ergebnis vor Zinsen, Anm.), hieß es weiters.