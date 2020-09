VKI-Sammelklagen gegen VW gehen in die nächste Runde

Ein Teil der Sammelklagen des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gegen VW werden ab morgen, Donnerstag, am Landesgericht St. Pölten verhandelt. Hauptthema wird die Schadenshöhe sein, so der VKI. Damit geht der Prozessreigen wegen des Abgasskandals bei Österreichs Branchenprimus in die nächste Runde.

Denn die 16 VKI-Sammelklagen, die rund 10.000 Fälle betreffen, laufen seit September 2018. Der Streitwert beläuft sich laut den Konsumentenschützern auf 60 Mio. Euro. Im Verfahren am morgigen Donnerstag werden die Forderungen von 702 Fällen verhandelt.