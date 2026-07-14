Wie stark die Wirtschaft von Reha-Therapien profitiert

Nach Schlaganfall, Erkrankung oder Unfall folgt auf den Aufenthalt im Krankenhaus oft eine Reha. Diese Therapien, die Patienten auf dem Weg zurück in den Alltag helfen, sind wegen der Überalterung und der Zunahme an chronischen Erkrankungen ein wachsender Markt. Europaweit haben der Weltgesundheitsorganisation zufolge 394 Millionen Menschen Bedarf an einer medizinischen Rehabilitation. Mehr als die Hälfte erhält nicht die Versorgung, die nötig wäre.

In Österreich leiden rund 3,8 Millionen Menschen an einer reha-bedürftigen Erkrankung. Die Situation ist hierzulande weniger angespannt als in anderen Ländern. „Wir sind im deutschsprachigen Raum recht gut aufgestellt“, berichtet Klaus Schuster, CEO der Vitrea-Gruppe, dem größten privaten Reha-Anbieter in Österreich. Vitrea ist aus den ehemaligen Vamed-Kliniken hervorgegangen, die 2024 an das französische Private-Equity-Unternehmen PAI verkauft wurden. PAI hält 70 Prozent, die restlichen 30 Prozent gehören dem vorherigen deutschen Mehrheitseigentümer Fresenius.

Vitrea erwartet etwa in Zukunft jeweils vier bis sieben Prozent mehr Reha-Fälle pro Jahr. In Österreich schätzt Schuster, dass die Zahl der Patienten bis 2030 um 10 Prozent auf 55.000 steigt.

Vitrea investiert mehr als 100 Millionen Euro in Standorte und Digitalisierung

Um die wachsende Nachfrage bedienen zu können, investiert der Konzern, der auch in Deutschland und der Schweiz tätig ist, in seine Einrichtungen. Seit Herbst 2024 hat die Gruppe bereits mehr als 100 Millionen Euro in die Hand genommen. Der Großteil davon floss in die Modernisierung und die Erweiterung der Kapazitäten. Den Rest steckt das Unternehmen in die Digitalisierung und IT.