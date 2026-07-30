Visa macht mehr Gewinn - und streicht rund 2.600 Jobs

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Visa hat im dritten Quartal dank robuster Konsumausgaben und einer starken Reisenachfrage die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der weltgrößte Zahlungsabwickler steigerte den Nettoumsatz um 14 Prozent auf 11,63 Mrd. Dollar, wie der US-Konzern mitteilte. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 11,39 Mrd. Dollar gerechnet. Der bereinigte Nettogewinn kletterte um 8 Prozent auf 6,3 Mrd. Dollar oder 3,32 Dollar je Aktie und lag damit ebenfalls über den Prognosen.

Das Ausgabeverhalten von Konsumenten und Konzernen bleibe trotz Inflation und der Unsicherheit durch den Nahost-Konflikt widerstandsfähig, wurde Unternehmenschef Ryan McInerney in der Mitteilung zu den Zahlen zitiert. Für Abfindungen legte Visa gut eine halbe Milliarde Dollar zur Seite. Rund 7 Prozent der Stellen fallen weg Visa bestätigte einen Medienbericht, wonach das im US-Standardwerteindex Dow Jones notierte Unternehmen zur Effizienzsteigerung rund 7 Prozent seiner Stellen streichen wird. Bloomberg zufolge entspricht das circa 2.600 Stellen, wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine interne Mitteilung des Firmenchefs berichtete. Der Abbau betreffe vor allem die Technologie- und Produktabteilungen.