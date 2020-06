VIG will Präsenz in Ungarn verstärken

Während viele internationale Konzerne Ungarn wegen seiner nationalistischen Politik den Rücken kehren, hat die Vienna Insurance Group ( Wiener Städtische) das Land als favorisierten Markt für Zukäufe auserkoren. "Wir planen langfristig auf 40 bis 60 Jahre. Da stören uns ein paar Jahre nationalistische Politik nicht", erklärt VIG-Chef Peter Hagen.

Die VIG ist in 20 Ländern Mittel- und Osteuropas präsent, in Tschechien, der Slowakei und Rumänien sogar Marktführer. In Ungarn aber liegt der österreichische Versicherer mit den beiden Gesellschaften Union Biztosito und Erste Biztosito nur auf Platz acht der größten Versicherer des Landes.