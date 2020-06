VIG bereinigt in Italien und Rumänien

Peter Hagen, General der börsennotierten Vienna Insurance Group, vergleicht die Ergebnisse 2013 mit dem Aprilwetter: "Großteils strahlender Sonnenschein, aber ein Tief über Italien und ein hartnäckiges Tief über Rumänien." Österreichs größter Versicherungskonzern hat in seinen Problem-Märkten Rumänien und Italien gründlich aufgeräumt. Die Wertberichtigungen und zusätzlichen Vorsorgen ließen den Gewinn vor Steuern von 564 auf 355 Millionen Euro sinken. Ohne diese Sondereffekte hätte die Gruppe ein Ergebnis von 570 Millionen Euro eingefahren.

In Italien wurde die Tochter Donau durch defizitäres Kfz-Geschäft in Süditalien ausgebremst. 2013 wurden zusätzliche Vorsorgen von 50 Millionen Euro dotiert. In Rumänien hatte die VIG teilweise im ruinösen Preiskampf mitgeboten, 100 Millionen Euro wurden wertberichtigt. Hagen ist zuversichtlich, dass sich der Markt in Rumänien normalisieren wird. Der Chef der rumänischen Aufsichtsbehörde sitzt inzwischen in U-Haft, Marktführer Astra steht unter Zwangsverwaltung.