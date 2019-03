Viele Urlaubsziele im Kopf, aber zu wenig Geld im Börserl

In Europa gibt es keine Nation, die so viele Reisen unternimmt wie die Deutschen. Im Vorjahr haben sie laut der Deutschen Reiseanalyse mehr als 70 Milliarden Euro für Urlaube ausgegeben, davon viel in Österreich.

„Bei längeren Reisen liegt Österreich wie gewohnt an fünfter Stelle der beliebtesten Destinationen“, sagt Studienautor Martin Lohmann. So gut wie jeder dritte Deutsche überlegt sich demnach, in den nächsten drei Jahren nach Österreich zu kommen. Bei Touristikern flimmern bei solchen Ansagen sofort Euro-Zeichen in den Augen auf. Doch Lohmann bremst die Erwartungen: „Das heißt nicht, dass alle kommen. In den Köpfen schwirren bis zu zehn weitere Destinationen herum, letztlich werden im Durchschnitt aber nur drei Reisen unternommen.“