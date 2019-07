Verteidigungskonzern Thales kauft Steyr Motors

Nach einer gescheiterten Versteigerung im Mai wurden jedoch zuletzt erste Kunden nervös und stiegen auf andere Motorenlieferanten um. So wie die Schweizer Armee, die einen Großauftrag für mehr als 2.000 Duro-Mannschaftstransporter stornierte und nun bei Fiat einkauft.

Auch die Mitarbeiter sind beunruhigt – insgesamt 150 Beschäftigte arbeiten in Steyr an der Entwicklung und Fertigung der Motoren. Sie bei der Stange zu halten, sei zuletzt immer schwieriger geworden, heißt es. Mussten sie doch um den Erhalt des Standorts in Steyr fürchten.

Die ursprünglich angestrebte lokale Lösung, bei der die Invest AG von Raiffeisen das Unternehmen übernommen hätte, scheiterte. Das brachte den Motorenentwickler AVL ins Spiel – der sich dem Vernehmen nach jedoch weniger für den Fortbetrieb, sondern mehr für die Liegenschaft von Steyr Motors interessierte.

AVL ist ein Konkurrent und Nachbar am Standort Steyr und hätte die Immobilie gut gebrauchen können, die Produktion selbst aber nicht. Diese wollte AVL nach Dänemark auslagern und dort von einem wenig finanzkräftigen Partner abarbeiten lassen, erzählen sich Insider.

Auch die Mitarbeiter – mit Ausnahme einiger Konstrukteure – hätte man nicht benötigt. Die Kunden waren verärgert. Sie fürchteten, dass die langfristige Belieferung mit Ersatzteilen leiden könnte.