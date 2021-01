Verstöße bei Amazon-Dienstleistern: Auftraggeberhaftung gefordert

Am Sonntag hatte die Finanzpolizei wie berichtet mitgeteilt, dass nach der Razzia beim Amazon-Verteilzentrum in Großebersdorf in Niederösterreich 987 Beanstandungen erfolgten. Darunter finden sich bei Amazon-Dienstleistern Schwarzarbeit und Abgabenhinterziehung. "Ich kann mich an keine Kontrolle erinnern, bei der wir auf derartig viele Gesetzesübertretungen gestoßen sind", hieß es am Sonntag vom Leiter der Finanzpolizei, Wilfried Lehner.

"Diese Reihe an Verstößen zeigt eines eindeutig: Amazon und alle anderen Paketdienstleister müssen Auftraggeber-Haftung übernehmen anstatt ihre Subunternehmer auszubeuten", so Pokorny. Der SWV fordert in diesem Zusammenhang eine Ausweitung der Auftraggeberhaftung auf die Branche der Paketdienstleister.