Versicherungen: "Geht nur noch um Politik"

Was Basel III für die Banken bedeutet, droht mit Solvency II ab 2013 den europäischen Versicherungen. Die Grundidee ist, angesichts von Finanzkrisen und Naturkatastrophen die Unternehmen stabiler aufzustellen und auch künftig Insolvenzen zu vermeiden.



So weit, so gut. Inzwischen allerdings hat die Politik heftig interveniert, sodass einer der führenden europäischen Experten zum Thema, der deutsche Univ.Prof. Matthias Müller-Reichart, kritisiert: "Teile von Solvency II werden für politische Zwecke missbraucht".



Als Beispiel nennt Müller-Reichart die Eigenmittel-Unterlegung von Kapitalanlagen. So sind für Staatsanleihen generell keine Eigenmittel notwendig, egal ob es sich um Griechenland oder Triple-A-Länder handelt. Im Klartext: Kredite an Pleitestaaten sind genauso zu behandeln wie an Top-Schuldner.



Auch bei der Veranlagung in Immobilien wird bei Solvency II nicht differenziert. Müller-Reichart: "Eine Top-Immobilie in der Wiener Innenstadt ist genauso mit 25 Prozent Eigenkapital zu unterlegen wie ein Grundstück in der ungarischen Pampa."



Generell könnte es für kleine, kapitalschwache Versicherungen eng werden, auch wenn diese hoch rentabel sind. Insgesamt schätzte Müller-Reichart bei einer Veranstaltung der österreichischen Generali-Gruppe den zusätzlichen Kapitalbedarf der Branche auf 20 bis 25 Prozent. Solvency II bedeute für Europas Versicherungen die "größte Herausforderung seit ihrem Best ehen".



Dabei geht es nicht nur um Kapitalveranlagungen, sondern

auch um die Bewertung und Eigenmittel-Unterlegung von Versicherungsrisiken. Außerdem wird die Macht der EU-Aufsichtsbehörde EIOPA gegenüber den nationalen Behörden wesentlich gestärkt.