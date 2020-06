Versicherung für Schwarzfahrer: Es geht auch billiger

Versichern beruhigt. Vor allem Schwarzfahrer in Schweden und Norwegen. In beiden Ländern wird eine Versicherung angeboten, die Schwarzfahrern die Strafen ersetzt, wenn sie erwischt werden. Für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln zu zahlen sei nämlich so ähnlich wie "für die Benutzung des Gehsteigs eine Abgabe zu entrichten", lautet die Botschaft der Schwarzfahrer-Organisation planka.nu.

In Österreich wird derzeit kein vergleichbares Produkt angeboten. "Vorsatzdelikte können nicht versichert werden", verweist Christian Eltner, Leiter der Rechtsabteilung des Verbandes der Versicherungen Österreichs (VVO), auf die Gesetzeslage.