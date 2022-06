Verpackungsmüll: ein Weltkonzern geht’s an

Coca-Cola, einer der größten Getränkekonzerne der Welt, ist sich der Probleme rund um Verpackungsmüll bewusst. Überraschend selbstkritisch benennt man das Problem: „Getränkeflaschen zählen leider auch in Österreich zu den am häufigsten achtlos weggeworfenen Abfällen“, erklärt Herbert Bauer, General Manager Coca-Cola HBC Österreich. Der Konzern starte deshalb eine Initiative, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. Bis 2030 will man das Äquivalent jeder Flasche oder Dose, die auf den Markt gebracht wird, wieder zurücknehmen und in den Recycling-Kreislauf führen. Eine Strategie, die global umbesetzt werden soll und die Vision einer Welt ohne Abfall verfolgt. Ehrgeiziges Etappenziel ist bis 2025 eine weltweite Sammelquote von 90 Prozent.

Um das Thema auch bei den Konsumenten stärker ins Bewusstsein zu bringen, will Coca-Cola in einem neuen Gesprächsformat diskutieren: „Wir sind uns bewusst, dass unsere Verpackungen im Fokus der Diskussion stehen. Coca-Cola setzt mit dem „Real Talk“ auf mehr Dialog und will engagiert Teil der Lösung sein“, sagt Public Affairs Director Philipp Bodzenta.