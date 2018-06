Vermögensreport: Wo die meisten Millionäre leben

Das Gesamtvermögen der 18 Millionen Dollar-Millionäre in aller Welt stieg im Vorjahr zum sechsten Mal in Folge und knackte erstmals in der Geschichte die Grenze von 70 Billionen Dollar (60 Billionen Euro). Das bedeutet einen Anstieg um zehn Prozent gegenüber 2016. Auffallend ist das unterschiedliche Wachstum in den jeweiligen Millionärsgruppen. So legte die reichste Kategorie (30 Millionen Dollar aufwärts) mit zwölf Prozent weit stärker zu als die unterste Gruppe mit 9,5 Prozent.

Kaum Veränderungen zeigen sich im Veranlagungsportfolio. Am meisten Geld steckt in Aktien (32 Prozent) und Bargeld (27,2 Prozent), gefolgt von Immobilien, wo es einen signifikanten Anstieg von 2,8 Prozent gab. In Österreich ist der Immobilien- und Bargeld-Anteil traditionell höher als der Aktienbesitz. Wegen des eher konservativen Anlageverhaltens wuchs das gesamte Finanzvermögen der Österreicher – nicht nur jenes der Millionäre – im Vorjahr auch weniger stark als im weltweiten Durchschnitt. Nach einer Berechnung der Boston Consulting Group (BCG) stieg das Finanzvermögen um 4,4 Prozent auf 830 Mrd. Dollar (705 Mrd. Euro), während das weltweite Wachstum 7,1 Prozent betrug.

Wer genug Geld für die Veranlagung zur Verfügung hat, wagt auch Riskantes. Laut „World Wealth Report“ gewinnen Kryptowährungen wie Bitcoin wegen der hohen Renditechancen zunehmend an Attraktivität, insbesondere in Asien und Lateinamerika. Noch hätten sie zwar keinen großen Anteil am Portfolio der Vermögenden, besonders bei den unter 40-jährigen Anlegern steige das Interesse jedoch stark an. Sie klagen auch darüber, von ihren Vermögensberatern nicht ausreichend über diese Investmentmöglichkeit informiert zu werden.