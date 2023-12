Verlorener Patentstreit: Apple stoppt Verkauf neuer Uhren-Modelle

Apple wird nach einem verlorenen Patentverfahren den Verkauf der neuen Modelle seiner Computer-Uhr in den USA aussetzen. Die Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 sollen vom 21. Dezember an nicht mehr ├╝ber die amerikanische Website des Konzerns und nach dem 24. Dezember auch nicht in den US-Stores verkauft werden. Das sei eine vorsorgliche Ma├čnahme angesichts einer in einer Woche auslaufenden Pr├╝fungsfrist, teilte Apple am Montag mit.

