Verliebt in ein Land, wo man kein „Nein“ versteht

Vielfältig sind die Tätigkeiten, in denen es Japaner zur Meisterschaft bringen wollen: Haiku-Dichten, Schwertkunst, Blumenstecken, Zierfädenknüpfen, Teezeremonie oder Cosplay – die Lust an Medien der Selbstwerdung ist längst ins Zeitgenössische übergeschwappt. Was dabei „japanisch“ anmutet, ist das Hintersichlassen des kleinen Ich und das Sicheinlassen auf ein größeres Selbst.

Wenn ich mich in unserem Kyudojo am Wienerberg der angepeilten Einheit von Körper, Geist, Bogen, Pfeil und Ziel sowie dem ganzen Raum drumherum widme, schlägt im Zentrum des Wirbelsturms des Lebens etwas Essenzielles sein Auge auf – ich denke, das ist das Wertvollste, was Japan der Welt gibt.

Diethard Leopold ist Präsident der österreichisch-japanischen Gesellschaft. Er lebte und unterrichtete in Japan, reist auch heute noch regelmäßig dorthin. Der Germanist, Psychotherapeut, Kunst-Kurator und -Autor ist Sohn des Sammler-Ehepaars Rudolf und Elisabeth Leopold. Außerdem unterrichtet er traditionelles japanisches Bogenschießen in Wien. Heuer wurde ihm der „Orden der aufgehenden Sonne“ vom japanischen Außenministerium für seine interkulturellen Verdienste verliehen.