Nur 10.000 Autos haben Erdgas im Tank

Seit 2000 ist der Anteil an erdgasbetriebenen Fahrzeugen weltweit deutlich gestiegen. Laut Volkswagen beträgt der jährliche Zuwachs 24 Prozent. In Italien sind mehr als 800.000 Erdgasautos unterwegs. In Österreich sind es nur knapp 10.000.

Verglichen mit konventionellen Motoren betrage das CO 2 -Einsparungspotenzial bei Erdgasmotoren 25 Prozent, weiß der Leiter der Otto-Motoren Entwicklung bei VW, Wolfgang Demmelbauer-Ebner. Beim Einsatz von Biomethan (Biogas) könnten sogar 76 Prozent eingespart werden. Dazu komme ein beträchtlicher Kostenvorteil beim Treibstoff von rund 40 Prozent.

Trotzdem läuft der Verkauf nicht gut. 2014 wurden in Österreich lediglich 966 Erdgasfahrzeuge neu zugelassen. Der Vorsitzende des Fachverbands der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen, Robert Grüneis, sieht die Ursachen dafür vor allem in der Vergangenheit. Er wünscht sich eine Verlängerung des Bonus bei der Normverbrauchsabgabe und zusätzliche Förderungen.