Verhandlungen um IT-KV erneut abgebrochen: Jetzt droht Arbeitskampf

In der heimischen IT-Branche stehen die Zeichen auf Arbeitskampf. Nachdem auch die sechste Verhandlungsrunde am Montag ohne Ergebnis abgebrochen wurde, will die Gewerkschaft mit einer Demo am 24. JĂ€nner vor der Wirtschaftskammer in der Wiedner Hauptstraße in Wien den Druck erhöhen.

Die Arbeitgeber boten fĂŒr die rund 90.000 BeschĂ€ftigten in der Branche zuletzt eine Gehaltserhöhung von 6,25 Prozent auf Ist- und 7,25 Prozent auf den Mindestgehalt. Der Gewerkschaft ist das zu wenig, sie forderte zuletzt 9,75 Prozent. Verhandlungsgrundlage ist die durchschnittliche Jahresinflation des vergangenen Jahres von 7,75 Prozent.