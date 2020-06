Teures Heizöl, billiger Strom

Anders als am Land, wo Einfamilienhäuser dominieren, sind in den Wohnhäusern der Stadt Fernwärme, Gas und Öl die wichtigsten Energiequellen fürs Heizen. Bei diesem Vergleich liegt Gas derzeit voran. Öl-Heizer zahlen am meisten. Fernwärme liegt in der Mitte. Die Preisunterschiede sind aber nicht groß. Inklusive Anschlusskosten allerdings hat Fernwärme die Nase vorn.

Der Heizkostenvergleich der Energy Agency zeigt zudem, wie sehr Wärmedämmung die Energiekosten senkt. Besonders für die rund 800.000 Haushalte, die noch mit Öl heizen, zahlt sich das aus. Ihre laufenden Heizkosten können dadurch um rund 1600 Euro im Jahr verringert werden.

Traupmann hält daher eine Ausweitung der Förderung fürs thermische Sanieren der Gebäude für dringend geboten. "Das wäre auch ein Impuls für die Konjunktur. Regionale Bauunternehmer, aber auch Installateure würden davon profitieren", betont er.

Nur 1,3 Prozent der rund vier Millionen Wohnungen und Einfamlienhäuser in Österreich werden jährlich energetisch saniert. Die 100 Millionen Euro, die es heuer an staatlicher Förderung dafür gab, waren schon im August vergriffen. Im Budget 2015 ist eine Neuauflage dieser Förderung vorgesehen. Mit Wärmedämmung und Fenstertausch wird der sogenannte Heizwärmebedarf auf 75 Kilowattstunden pro Quadratmeter gesenkt. Das ist um 100 kWh weniger als in unsanierten Häusern. Im Neubau werden fast nur noch Niedrigenergiehäuser errichtet, deren Heizwärmebedarf um die 30 kWh liegt.

Gas- und Fernwärmeunternehmen klagen hinter vorgehaltener Hand bereits über spürbare Absatzrückgänge.