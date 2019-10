Vergleich der Wohnbauförderung: Österreich ist deutlich besser

Die Förderung von Wohnraum mit öffentlichen Mitteln ist in Österreich deutlich effizienter als in anderen EU-Staaten. Das ist ein zentrales Ergebnis der Studie „The share of social housing“ der Vereinigung der gemeinnützigen Bauträger in Europa.

Der Grund dafür ist die in Österreich übliche Objektförderung. Die Fördermittel werden für die Schaffung von günstigem Wohnraum verwendet. Die geförderte Wohnung bleibt immer billig. Der Preis für die Miet-Wohnung eines gemeinnützigen Bauträgers, bei der alle Kredite zurückgezahlt wurden, beträgt inklusive Betriebskosten und Steuern 6,50 Euro/. Der Durchschnittspreis aller gemeinnützigen Wohnungen in Österreich liegt bei insgesamt sieben Euro/.

Generell liegen die Mieten der Gemeinnützigen um durchschnittlich 20 bis 30 Prozent unter den Markt-Mieten, heißt es in der Studie. In der EU gibt es immer mehr private Mietwohnungen. Der Anteil von gefördertem Wohnbau und privatem Eigentum sinkt.