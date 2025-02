Vergleich von 17 Ablebensversicherungen zeigt große Unterschiede

Ablebensversicherungen haben viele Namen. Teilweise heißen sie Risikolebensversicherung, Risiko-Ablebensversicherung oder einfach nur Lebensversicherung . Das Prinzip ist immer dasselbe: Man zahlt Geld ein und falls man stirbt , bekommen die Hinterbliebenen eine gewisse Versicherungssumme. Es gibt allerdings große Unterschiede, wieviel man pro Jahr einzahlen muss, um genau dieselbe Versicherungssumme zu erhalten. Das zeigt der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in einem neuen Test auf.

Für alle Ablebensversicherungen gilt: Je jünger man beim Abschluss ist, desto günstiger sind sie. Aber die Preisspanne zwischen den Angeboten ist enorm. Bei einem Einstiegsalter von 30 Jahren zahlt man zwischen 38,72 Euro und 98,58 Euro im Jahr. Die Prämie für eine 50-jährige Person liegt dagegen zwischen 235,99 Euro und 641,97 Euro. In 20 Jahren Laufzeit kann man sich also mehr als 8.000 Euro an Prämien ersparen. Bei einem Einstiegsalter von 30 Jahren sind es immerhin 1.200 Euro.

Risikofaktoren entscheidend für Prämienhöhe

Ganz entscheidend dafür, wie hoch die Prämie ausfällt, sind Risikofaktoren. Die beispielhaften Versicherten sind etwa Nichtraucher, haben keine Vorerkrankungen und keine zusätzlichen Risiken. Das kann etwa das Ausüben gefährlicher Sportarten wie Fallschirmspringen sein, erklärt VKI-Versicherungsexpertin Gabi Kreindl. "Vor zehn Jahren war das noch kein Thema, aber jetzt wird das abgefragt."