Verfassungsrichter erteilen die Lizenz zum Pokern

Für das Finanzministerium heißt es nun, zurück an den Start und die Bestimmungen reparieren. Mit dem Glücksspielgesetz gelang ohnehin kein großer Wurf. Ständig marschierten Unternehmen vor die Höchstgerichte und nach Brüssel. Novomatic-Chef Franz Wohlfahrt, der gegen die Casinos Austria bei der Neuvergabe von sechs Stadtcasinos unterlag, zog seine Beschwerde beim VfGH allerdings überraschend wieder zurück. Möglicherweise, um bessere Karten bei der laufenden Ausschreibung für zwei neue Casinos in Wien und eines in Niederösterreich zu haben. In Kärnten bekämpft die deutsche Gauselmann-Gruppe gerade die Vergabe von Automatenkonzessionen, auch in Oberösterreich wird angefochten.

Die EU-Kommission hat Österreich einen Blauen Brief geschrieben, die Vorstufe zu einem Vertragsverletzungsverfahren, und bemängelt etliche Punkte. Dabei wurde das Glücksspielgesetz überhaupt erst auf Druck der EU neu geschrieben.