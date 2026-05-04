Einfachere Entwaldungsverordnung macht niemanden wirklich glücklich

Die EU-Kommission hat einen Bericht über die Vereinfachung der mehrfach verschobenen Entwaldungsverordnung (EUDR) vorgelegt. Darin werden weitere Maßnahmen zur Vereinfachung vorgestellt, zu denen bis 1. Juni Stellungnahmen abgegeben werden können.

Ausnahme für Leder ärgert Umweltschützer

Die EU-Entwaldungsverordnung soll verhindern, dass Produkte auf den europäischen Markt kommen oder exportiert werden, für deren Herstellung es zu Entwaldung kam. Kakao, Kaffee, Ölpalmen, Kautschuk, Soja, Holz sowie Rinder wurden als betroffene Waren identifiziert. Ausnahmen soll es jedoch künftig u. a. für Leder, geben. Greenpeace kritisiert das. Die Organisation ortet den Einfluss „mächtiger Modemarken“. Umweltminister Norbert Totschnig, der für eine Abschwächung der EUDR plädiert hatte, wird als „Handlanger von Industrieinteressen“ gescholten.