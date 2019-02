Verdacht auf kriminelle Machenschaften: Polizei prüft Vorwürfe gegen Wirecard

Der Verdacht wiegt schwer: gefälschter Buchführung, Betrug, Korruption und Geldwäsche. Die Polizei in Singapur prüft Berichte über finanzielle Unregelmäßigkeiten bei dem Zahlungsabwickler Wirecard. Wirecard-Chef Markus Braun weist die Verdächtigungen zurück. "Die Polizei schaut sich das an", teilte eine Sprecherin am Montag auf eine entsprechende Anfrage per E-Mail mit. Die " Financial Times" hatte am Mittwoch und Freitag von einem Verdacht auf kriminelle Machenschaften bei Wirecard berichtet.

Das Unternehmen wies die Anschuldigungen vehement zurück. Die Behauptungen seien "irreführen und diffamierend". Der Aktienkurs von Wirecard brach vergangene Woche zum Teil um bis zu 26,1 Prozent ein.