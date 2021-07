Verbund-Kraftwerksdesaster: Spur nach Russland?

Der schwer zerstrittene Verbund-Vorstand unter Wolfgang Anzengruber entscheidet heute, Donnerstag, über den Verkauf des defizitären Gaskraftwerkes Mellach. Oder doch nicht. Das Konsortium um die völlig intransparente Avior Energy dürfte zwar von den drei Bietergruppen den besten Preis offerieren, lässt aber viele Fragen offen.

2011 ans Netz gegangen, ist das steirische Gaskraftwerk einer der großen Investitionsflops des mehrheitlich staatlichen, börsenotierten Stromkonzerns. Bei 550 Millionen Euro Baukosten ist das Kraftwerk, das kaum in Betrieb ist und bisher nur Verluste einfuhr, heute auf 17 Millionen abgeschrieben.

Alle drei Offerte dürften sich in der Größenordnung von 100 Millionen Euro bewegen, sind aber schwer vergleichbar. Avior soll am meisten Cash bieten und will, dass der Verbund das Kraftwerk quasi als Dienstleister weiter betreibt.

Im Aufsichtsrat sieht man den Verkauf kritisch. Welches Geschäftsmodell haben die Käufer überhaupt, wenn nicht einmal der Verbund selbst das Kraftwerk profitabel betreiben kann? Das müsse sehr fundiert argumentiert werden.