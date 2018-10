Verbund hat „Feuerkraft für Milliarden-Investitionen“

Die entscheidende Weichenstellung sei 2014 passiert. Damals war die E-Wirtschaft mit vielen Unsicherheiten konfrontiert: fallende Strompreise, unklare Regulierung, die Unwägbarkeiten der Energiewende und Klimapolitik. Verbund habe sich aus Auslandsmärkten wie Italien und Frankreich großteils verabschiedet und die thermischen Kraftwerke umstrukturiert.

Durch Kostensenkung, mehr Effizienz und Investitionsdisziplin sei es gelungen, die Schulden in vier Jahren um 1,5 Mrd. Euro zu senken. Kollmann: „Das hätte uns in einem Umfeld fallender Strompreise und schwächerer Erlöse kaum jemand zugetraut.“ Jetzt sieht sich Verbund in einer komfortablen Position: Anders als noch 2016 habe man jetzt „die Feuerkraft und strategische Flexibilität für Milliardeninvestitionen, ohne unser gutes Rating zu gefährden.“

Damit soll das Kerngeschäft Erneuerbare Energie gestärkt werden – zum einen durch Effizienzsteigerungen bei den bestehenden 128 Kraftwerken. Auch Zukäufe außerhalb Österreichs „könnten ein Thema sein, wenn sie bezüglich Rendite, Risiko und Strategie zum Kerngeschäft passen“, sagt Kollmann. Darüber hinaus würden rund 150 Mio. Euro pro Jahr in die Wasserkraft investiert. Ein riesiges Betätigungsfeld tut sich mit der Erneuerung des Stromnetzes auf. Allein in Österreich würden dafür 2,5 Mrd. Euro auf 10 Jahre benötigt, europaweit spreche man von Hunderten Milliarden.

Die Trennung der einst gemeinsamen Strompreiszone führte dazu, dass es seit 1. Oktober für Deutschland und Österreich getrennte Preise gibt. Aus heutiger Sicht rechnen die Experten mit um rund 3 Euro pro Megawattstunde teurerem Strom in Österreich.