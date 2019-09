Verbund-Chef Anzengruber: „Klimaschutz ist Konjunkturpaket“

Der Verbund-Konzern steht als Österreichs größter Stromproduzent im Zentrum der Klimaschutz-Politik der Branche. Der Verbund hat sich vorgenommen, in den nächsten Jahren in Richtung 100 Prozent CO 2 -freie Erzeugung zu kommen. Im KURIER-Gespräch erklärt Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber, wie das 100 Prozent-Erneuerbare-Ziel für die gesamte Stromwirtschaft erreichbar ist und was das für den Strompreis bedeutet.

KURIER: Herr Anzengruber, Klimaschutz und -freie Stromproduktion sind in aller Munde. Was macht der Verbund dafür?