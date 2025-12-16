"Jein" zum Verbrenner-Aus: EU-Autowende mit angezogener Handbremse

Es ist aus mit dem Verbrenner-Aus: Diese grundlegende Botschaft hatten deutsche EU-Parlamentarier schon am vergangenen Freitag euphorisch in die Welt hinausgeblasen. Doch um heikle Details dieser Entscheidung wurde in Brüssel auch am Dienstag noch stundenlang in der EU-Kommission gerungen. Die Medien wurden Stunde um Stunde vertröstet. Erst am frühen Abend traten die zuständigen Kommissare mit dem ihrem Konzept für die Autowende vor die Presse.

90 statt 100, aber wie? Das bietet zumindest in groben Zügen ein Bild, wohin die EU-Reise in die automobile Zukunft führen soll. Das eigentlich für 2035 geplante endgültige Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ist also vom Tisch. Ersetzt wird die bisher vorgesehene 100-prozentige Reduktion des Ausstoßes von Kohlendioxid durch eine 90-prozentige.

Dieses Paket wird ein Rettungsanker für Europas Autoindustrie. Wir ziehen alle Register, die wir haben. von Stéphane Séjourné EU-Industriekommissar

90 Prozent müssen E-Autos sein Die bezieht sich auf die gesamte Flotte – also alle produzierten Autos – eines Herstellers. Das macht es möglich, neben den Autos mit vollelektrischem Antrieb auch noch Autos mit anderen Motoren zu bauen. Damit sind vor allem sogenannte „Plug-in-Hybride“, also solche mit tatsächlicher Lademöglichkeit, und E-Autos mit einem „Range Extender“ gemeint. Das ist ein kleiner Verbrennungsmotor, dessen einzige Aufgabe es ist, die Batterien wieder aufzuladen und so die Reichweite zu erhöhen. Chinesische Hersteller setzen bereits verstärkt auf diese Technik. Auch reine Verbrennungsmotoren, also Benziner und Diesel, sind weiterhin möglich, müssen aber extrem sparsam sein, um die Treibhausgas-Flottenziele für die Hersteller nicht völlig unerreichbar zu machen. Klima-Kommissar Wopke Hoekstra machte es noch einmal unmissverständlich: "90 Prozent der Autos müssen elektrisch sein." Eine ähnliche Regelung soll auch für Lkw und andere Schwerfahrzeuge gelten. Hier sollen die Flotten der Hersteller ab 2030 40 Prozent weniger CO 2 ausstoßen, bisher waren es 50 Prozent.

Im Ausgleich grün Doch diese zehn Prozent Treibhausgase aus dem Auspuff gibt es nach den Plänen der Kommission nicht umsonst. Um diese auszugleichen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder der für den Bau des Autos verwendete Stahl ist grün, also unter Verwendung von „Solarstrom“-Wasserstoff hergestellt, oder die Treibstoffe stammen aus biologischen Materialien. Vor allem Italien hat auf diese Möglichkeit gedrängt, mehr Ethanol oder Biodiesel als Treibstoffe einzusetzen. Der „grüne“ Stahl muss außerdem aus der EU stammen: Ein Zugeständnis an die angeschlagene Stahlindustrie. Doch das Automobil-Paket der Kommission enthält nicht nur die politisch umstrittene Absenkung der CO 2 -Ziele, sondern soll auch Anreize schaffen, die Wende zum Elektroauto schneller, vor allem aber europäischer zu machen.