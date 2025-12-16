Ein bisschen Verbrenner-Aus: Zehn Prozent helfen niemandem

Das 10-Prozent-Aus vom Verbrenner-Aus ist keine neue Vorgabe, kein Meilenstein, kein Zukunftsweiser – es ist ein kleines Schlupfloch und eine Verzögerung auf dem Weg in die emissionslose Zukunft von Autos, so wie es die EU 2023 beschlossen hat. Wirklich geholfen ist mit der Aufweichung niemandem.

Dem Klima hilft es nichts, wenn Autos, die CO 2 auspuffen, länger auf der Straße fahren dürfen. Die ohnehin schon verunsicherten Konsumenten können noch ein paar Jahre länger verunsichert sein. Und die Hersteller, die viele Probleme mit der Transformation haben, können neben der E-Auto-Schiene jetzt auch noch eine zusätzliche Modellreihe „hocheffizienter Verbrenner“ erfinden. Das wird die Industrie, die ja bereits Milliarden in die Umstellung auf Elektromobilität investiert hat, nicht voranbringen.

Und während die europäische Autoindustrie ihre Wunden leckt, fährt uns die chinesische um die Ohren.