Was die EU tatsächlich mit dem Verbrennungsmotor vorhat

Lauter politischer Applaus und stilles Rätselraten: Das ist die Lage in Brüssel, nachdem bekannt wurde, dass die EU-Kommission jenen Entschluss gefasst hat, auf den Europas und vor allem Deutschlands Autoindustrie seit Monaten drängen: Das Aus vom Verbrenner-Aus. Das für 2035 geplante Ende des Verbrennungsmotors für Pkw ist grundsätzlich abgesagt, das haben Vertreter der EU-Kommission am Donnerstag inoffiziell bestätigt.

Zehn Prozent, aber wie? Details zu dieser Kehrtwende aber will die Behörde erst am kommenden Dienstag bekannt geben. Grundsätzlich sollen die Flotten der Autohersteller – also der Durchschnitt aller von ihnen neu hergestellten Fahrzeuge – nicht mehr wie ursprünglich geplant 100 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen, sondern nur noch 90 Prozent. Unklar bleibt vorerst, welche Motoren das leisten sollen. Neben dem reinen Elektroantrieb könnten etwa Hybrid-Fahrzeuge aller Art weiter zugelassen werden, dazu gehören auch Autos mit „Range Extender“, also einem kleinen Verbrennungsmotor, der die Batterien des Elektromotors neu auflädt.

Nachhaltig produzierten Treibstoffe Grundsätzlich will die EU-Kommission alle Motortechnologien zulassen, die die Limits für den Kohlendioxid-Ausstoß einhalten. Das könnten Verbrennungsmotoren sein, die besonders sparsam sind oder mit nachhaltig produzierten Treibstoffen betrieben werden, also etwa grüner Wasserstoff, daraus hergestellten E-Fuels oder Bio-Kraftstoffen aus pflanzlichen Produkten. Wie die Zukunft des Autos in der EU nach 2035 tatsächlich aussieht, wird aber nicht allein von der EU-Kommission entschieden. Auch das EU-Parlament und die Mitgliedsländer reden mit – und gerade bei denen gehen die Meinungen weit auseinander. Italien etwa will den Bio-Kraftstoffen mehr Bedeutung geben, skandinavische Länder dagegen setzen voll auf den Elektromotor.