Vatikan feuert seinen Chefbankier

Bilanzen oder Rechenschaftsberichte werden traditionell nicht veröffentlicht, daher gibt es auch nur Schätzungen über das Anlagevolumen. Manche Quellen sprechen von fünf Milliarden Euro. Genaues wissen nur wenige Eingeweihte.

Mehr als einmal waren unsaubere Finanzgeschäfte des IOR in der Vergangenheit in die Schlagzeilen geraten. Oftmals war von Geldwäsche, Betrügerei oder gar Mafia die Rede. Höhepunkt der Skandalserie war sicherlich der betrügerische Zusammenbruch der Mailänder Banco Ambrosiano Anfang der 1980er-Jahre (siehe Zusatzgeschichte rechts), an der die Vatikanbank maßgeblich beteiligt war.

Mit all dem sollte Tedeschi aufräumen, als er im Herbst 2009 Angelo Caloia beerbte, der das IOR 20 Jahre lang geleitet hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Tedeschi langjähriger Italien-Chef der spanischen Großbank Santander, schrieb als Kommentator regelmäßig über Wirtschaftsthemen für die vatikanische Tageszeitung L’Osservatore romano und dozierte Finanzethik an der katholische Universität in Mailand.

Das Opus-Dei-Mitglied Tedeschi hat neben anderen Schriften auch das Werk "Denaro e Paradiso" (zu Deutsch: Geld und Paradies) verfasst und stets beste Kontakte in den Vatikan unterhalten. All das hat ihm jetzt nichts mehr geholfen, das Misstrauensvotum gegen ihn war eindeutig.

Wie es in der Vatikanbank weitergeht, ist offen. Der Heilige Stuhl hofft nun, einen neuen Präsidenten zu finden, der helfen wird, die "effektiven und weitreichenden Verbindungen mit der Finanzwelt wieder herzustellen", die auf dem "gegenseitigen Respekt" und auf "international akzeptierten Banken-Standards" aufbauen.