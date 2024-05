Vatikan droht Sammelklage wegen schlechter Arbeitsbedingungen

Aufseher in den Vatikanischen Museen, Restauratoren und Mitarbeiter der Buchhandlung wandten sich in einem Schreiben an den Vatikan und forderten bessere Arbeitsbedingungen, wie die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Sonntag berichtete. Für den Fall, dass sie keine Antwort erhielten, drohten sie mit einer Sammelklage, hieß es weiter.