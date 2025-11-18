Nach Vamed-Verkauf startet Reha-Konzern als Vitrea neu durch

Die fortschreitende Alterung der Gesellschaft macht die stationäre und ambulante Rehabilitation zu einem viel versprechenden Geschäft. Dazu kommen chronische Erkrankungen oder Krisen wie die Covid-Pandemie.

Der deutsche börsenotierte Gesundheitskonzern Fresenius filetierte und verkaufte vor einem Jahr seine Österreich-Tochter Vamed, einen Gesundheitsdienstleister und Krankenhausbetreiber.

Unter dem Dach der traditionsreichen Vamed AG waren etliche Thermen in Österreich (St. Martin, Wien, Geinberg etc.), die AKH-Betreibergesellschaft, das Vamed-Projektgeschäft sowie 21 Reha-Kliniken vereint.

Im Herbst 2024 hieß es: Der bisherige Vamed-Geschäftsbereich Health Facility Operations ("HFO") ist jetzt eine eigenständige Unternehmensgruppe mit Fokus auf Gesundheitseinrichtungen im Post-Akut-Segment und einem Schwerpunkt im Bereich der Rehabilitation.

Nun starten die Reha-Kliniken unter einem neuem Eigentümer, Namen und Logo als Vitrea Gruppe neu durch. Am Dienstag wurde das per Aussendung an die Medien offiziell bekannt gegeben.