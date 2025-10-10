Zunächst war eine gemeinsame gesellschaft zur Übernahme der Vamed geplant, nun geht man getrennte Wege: Der Baukonzern Porr übernimmt jetzt das Vamed-Projektgeschäft in Österreich und die über das Land verteilten Thermen. Die Strabag erwirbt von Fresenius vor allem die Betreibergesellschaft für das Wiener Allgemeine Krankenhaus (AKH). Dazu gehören auch die laufenden Bau- und Sanierungsprojekte beim AKH. Nicht nur mit Fresenius auch mit dem Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) gebe es diesbezüglich konstruktive Gespräche, hieß es von der Strabag. Verkäufer ist der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius, der sich komplett von seiner bisherigen Österreich-Tochter Vamed trennen will. Durch die Aufspaltung in zwei getrennte Verkaufsschritte mit Porr und Strabag soll der Verkauf nun endlich abgeschlossen werden.

Die neue Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Der ursprünglich durch die gemeinsame Beteiligungsgesellschaft (mit der Porr) abgeschlossene Kaufvertrag mit Fresenius wurde "heute aufgehoben, da die Umsetzung nicht in der vorgesehenen Weise erfolgen konnte", teilte die Strabag mit. Zu den Vamed-Thermen zählen in Österreich unter anderem die Therme Wien, Geinberg und St. Martins. Der Kaufpreis wird laut Porr einen symbolischen Euro betragen. Zusätzlich werde man die Gesellschaften noch entsprechend kapitalisieren, um Verbindlichkeiten auszugleichen, erklärte die Porr ihrerseits in einer Aussendung.