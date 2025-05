Vamed Engineering baut in Wien 80 Stellen ab

Bei der Vamed Engineering in Wien , die erst jüngst von der deutschen Worldwide Hospitals Group (WWH) gekauft wurde, sollen 80 Beschäftigte ihren Job verlieren . Das meldet das Nachrichtenmagazin Profil . Die neuen Eigentümer hätten die betroffenen Mitarbeiter beim AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet. Demnach soll die Belegschaft von 112 auf 32 schrumpfen.

Vamed wird zersplittert

Der österreichische Vamed-Konzern wird zur Zeit aufgeteilt. Während das internationale Projektgeschäft (Vamed Engineering) im April an WWH und die Vamed-Rehakliniken im Herbst 2024 an den französischen Finanzinvestor PAI Partners veräußert wurden, wurde das Krankenhausdienstleistungsgeschäft in den Vamed-Mutterkonzern Fresenius aus Deutschland eingegliedert.