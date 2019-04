Vamed: Mit 192.000 Betten zu Umsatz- und Ergebnisrekord

Der Gesundheitsdienstleister Vamed ist 2018 laut eigenen Angaben so stark gewachsen wie nie zuvor. Grund dafür ist vor allem die Übernahme von 38 Post-Akut-Einrichtungen in Deutschland, die bisher zum Schwesterunternehmen Helios gehört haben. Helios wolle sich künftig mehr auf den Akutklinikbereich spezialisieren. Vamed ist schon jetzt der größte Anbieter von Reha- und Pflegeeinrichtungen in Europa, betont Vamed-Vorstandsvorsitzender Ernst Wastler. Wie viel die Übernahme der 38 Einrichtungen gekostet hat, will er nicht verraten. Es sei „ein fairer Marktpreis“ gewesen.