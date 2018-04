Vamed baut Geschäft im Ausland weiter aus

Derzeit betreibt die Vamed in 84 Ländern Polikliniken, Universitätskrankenhäuser, Rehazentren sowie Thermenbetriebe (in Österreich unter anderem Laa, TauernSpa Kaprun oder Geinberg). Laut Wastler liegt die Lebenserwartung einer Gesundheitseinrichtung bei 50 Jahren. Ob Österreich zu viele Einrichtungen am Markt hat, könne er so nicht beurteilen. Der Markt müsse erst analysiert werden, meint der Experte. Früher habe man Unfallkrankenhäuser neben Autobahnen gebaut, das sei heute wegen der Hubschraubereinsätze überhaupt nicht mehr notwendig. Generell müsse man prüfen, „ob ein Standort rettungslos verloren ist, oder ob es neue Nutzungsmöglichkeiten und Kooperationen gibt“. In Kapfenberg hat die Vamed zum Beispiel einst eine Unfallchirurgie, die geschlossen hätte werden sollen, in ein Neurologisches Therapiezentrum, an dem die Stadt beteiligt ist, umfunktioniert.

International ist die Vamed von geopolitischen Entwicklungen abhängig. So ist der Anteil des Afrika-Geschäftes derzeit mit acht Prozent relativ gering. Grund ist der Ölpreisverfall, der in erdölexportierenden Ländern die Gelder in den Staatskassen erodieren ließ. Damit kam auch oft die Finanzierung von Gesundheitseinrichtungen ins Wanken. Wastler hofft auf steigende Ölpreise.

2017 hat Vamed erstmals mehr Umsatz im Dienstleistungs- als im Projektgeschäft gemacht. So ist der Konzern für die technischen Dienstleistungen in 670 Einrichtungen mit insgesamt 153.000 Betten zuständig. Das sind in etwa 80-mal so viele Betten wie im Wiener AKH. Und zu diesem führen auch die Wurzeln des Konzerns. Die voestalpine gründete die Vamed 1982, um das AKH der Stadt Wien fertigzustellen.

Bis 2020 will Vamed, mittlerweile Teil der Fresenius-Gruppe, in 100 Ländern tätig sein. 2017 ist der Markteintritt in Spanien, Dänemark, Laos und Äquatorialguinea gelungen.