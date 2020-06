"Väterchen Frost" bringt heuer teure Haselnüsse

Wolfgang Stöhr

Ritter Sport

"Andere Länder reagieren, auch weil der weltweite Bedarf steigt", sagt, Österreich-Chef von. "Unter anderem bautChile verstärkt Haselnüsse an. Bis von dort große Mengen kommen, dauert es aber noch."

Ferrero ( Nutella, Roche, Kinder Bueno) hat heuer mit der Übernahme der türkischen Oltan-Gruppe den größten Haselnusslieferanten der Welt geschmiedet und sich damit den eigenen Nachschub gesichert. Experten rechnet damit, dass auch Ferrero bald die Preise erhöht.

In deutschen Supermärkten sind erste Vorboten der schlechten Ernte schon angekommen. Gemahlene Haselnüsse waren in den vergangenenn Tagen schlicht nicht mehr verfügbar. In Österreich gibt es keine Engpässe.