USA und China: Ziemlich beste Handelsfeinde

Schon in der Wahlkampagne hatte Trump gefordert, dass Apples iPhones künftig in den USA gebaut werden sollten. Das klingt logisch, denn Smartphones und Kleinelek tronik machen mit 70 Milliarden Dollar den größten Posten der US-Importe aus China aus. In Wahrheit sei das aber eine „optische Täuschung“, erklärt der linke Ökonom Paul Krugman – weder ein Freund Trumps noch des Freihandels.

Er nennt als Beispiel Apples iPhone, das den Aufdruck trägt: „Entworfen in Kalifornien, zusammengebaut in China.“ Aus Sicht der Handelsstatistiker wurden im Vorjahr tatsächlich 61 Millionen Stück iPhones aus China in die USA geliefert. Deren Herstellungskosten trugen geschätzte 16 Milliarden Dollar zum Defizit der USA bei. In Wahrheit ist das iPhone allerdings kein Chinese, sondern ein echter Weltenbürger: Die Teile stammen aus einer Vielzahl von Ländern (Grafik) , der Zusammenbau bei Foxconn in China hat mit geschätzten vier Prozent daran einen Mini-Anteil.