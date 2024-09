Powell gegen Trump: Wie unabhängig ist die US-Notenbank?

Der 71-Jährige Jerome Powell, ein Jurist, Investmentbanker und Mitglied der Republikanischen Partei, wurde 2012 von Präsident Barack Obama in den Vorstand der US-Notenbank Fed berufen und 2018 von Präsident Donald Trump als deren Präsident nominiert.

Sehr viel, vor allem Powells eigene Worte auf dem Notenbanktreffen im August in Jackson Hole, sprechen dafür, dass die US-Notenbank an diesem Mittwoch die lang ersehnte Zinswende einläuten wird. Und sie macht dies nicht nur, weil die Inflation in den USA - ähnlich jener in Europa - tendenziell sinkt und im August schon bei 2,5 Prozent angekommen ist. Nein, es geht dieses Mal auch um die Unabhängigkeit der Notenbank, ihr wertvollstes Gut.