China-Zölle: Amazon legt sich mit Donald Trump an

Geschäftsmodell hart getroffen

Die Idee ist nicht ganz neu: Der chinesische Online-Händler Temu, in den USA aufgrund seiner billigen Produkte enorm beliebt, hat schon vor zwei Wochen damit begonnen, die Zollhöhe auf seiner US-Webseite auszuweisen, um Kunden aufzuzeigen, wie viele Waren betroffen sind.

Auch Amazons Geschäftsmodell ist vom US-chinesischen Handelskrieg massiv betroffen: Mehr als 60 Prozent aller Produkte auf der Plattform werden von privaten Händlern verkauft, Amazon übernimmt lediglich den Versand, kassiert dafür aber einen Anteil am Umsatz. Fast die Hälfte dieser Drittanbieter sitzt in China. Alleine in der südchinesischen Metropole Shenzhen sind rund 100.000 Amazon-Händler gemeldet, gemeinsam machten sie auf der Plattform im Vorjahr rund 32 Milliarden Euro Umsatz – in etwa so viel wie Österreichs größtes Unternehmen OMV.

Die Waren der chinesischen Händler sind natürlich unmittelbar von den Zöllen betroffen, aber sie sind nicht die einzigen: Rund 70 Prozent aller auf Amazon verkauften Waren werden in China hergestellt, darunter sogar ein Viertel der hauseigenen Amazon-Produkte wie E-Reader der Marke Kindle.