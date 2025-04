Ukraine und USA stehen offenbar kurz vor Rohstoffabkommen

Eigentlich sollte es bereits im Februar bei einem Besuch Selenskijs in Washington unter Dach und Fach gebracht werden. Der Anlauf scheiterte jedoch, nachdem Trump im Weißen Haus vor laufenden Kameras einen offenen Streit mit seinem Gast vom Zaun brach. Zuletzt schienen sich die beiden Staatschefs aber nach einem kurzen Treffen am Rande der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus in Rom wieder besser zu verstehen.