Trump und Selenskij im Petersdom: Das war eine Beichte für die Ewigkeit

„Lächerliche“ Krim-Forderung

Die Begräbnisatmosphäre hat an dieser Haltung wohl nicht allzu viel geändert. Diesmal hatte Trump zwar nichts an Selenskijs Outfit zu meckern (er selbst brach den päpstlichen Dresscode, indem er blau statt schwarz trug), und der ukrainische Staatschef sprach nach dem Gespräch von einem „sehr symbolischen Treffen, das das Potenzial hat, historisch zu werden“. Trump hingegen wich von seiner Linie nicht ab: In einem Posting nach der Beerdigung nannte er den Wunsch der Ukraine, ihre Territorien zurückzubekommen, einfach nur „lächerlich“. Und ein zweites Treffen nach der Beerdigung, das Selenskijs Team avisiert hatte, fand dann „aus Zeitgründen“ nicht mehr statt. Trump flog in die USA – ihm steht ein Wochenende voller Golfen bevor.