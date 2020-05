USA bringen sich als Gaslieferant für Europa in Stellung

Ein Problem für die Verschiffung nach Europa ist die noch wenig vorhandene Infrastruktur wie Pipelines von den Fracking-Gebieten zu den Häfen sowie die recht teuren Flüssiggas-Anlagen. Teilweise werde auch versucht, das Gas verstärkt per Bahn zu transportieren, berichtet Rössler. Einen größeren Flüssiggas-Terminal gibt es derzeit nur an der texanischen Golf-Küste, weitere sind erst in Bau. Experten rechnen daher frühestens 2015 oder 2016 mit größeren Flüssiggas-Ausfuhren nach Europa und Asien. Mischen die USA am Weltmarkt mit, würde dies wohl den Gaspreis drücken und damit vor allem Europas wichtigsten Gaslieferanten Russland schaden. In den USA könnten die Produzenten den Gaspreis – derzeit beträgt er ein Drittel des europäischen – anheben. Der viel gepriesene "Energie-Bonus" gegenüber der europäischen Industrie wäre dann Geschichte.