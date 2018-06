US-Tech-Konzerne sind die wertvollsten der Welt

Während Börsianer über Kursentwicklungen diskutieren, kreist ein Satellit über China. Er hilft dem weltweit größten Vermögensverwalter, BlackRock, beim Geldverdienen – und das geht so: Die Geräte an Bord messen den Metallgehalt der Luft. Mehr Metall bedeutet eine höhere Produktivität, so das Kalkül. Blackrock-Computer senden so ein Kaufsignal, lange bevor sich der höhere Ausstoß der Fabrik in den Finanzkennzahlen niederschlägt.

Experten sehen in Computer-Entscheidungen einen großen Vorteil: Gefühle werden ausgeschaltet – und das soll gut für die Rendite sein.