Hierzulande ist der US-Agrarkonzern Cargill wenig bekannt, laut einem 50-seitigen Bericht der Umweltschutzorganisation Mighty Earth richtet aber kaum ein Unternehmen mehr Schaden für das Klima und die Öko-Systeme an.

Cargill agiert weltweit, zu seinen Kunden gehören auch Supermärkte und Fast-Food-Restaurants in Europa. Prominente Abnehmer des Agrar-Riesen: McDonald’s (faschiertes Fleisch, Chicken Nuggets), Burger King, Nestlé, Unilever, Kellogg’s und die deutsche Hofer-Mutter Aldi.

Rodungen und Kinderarbeit

Cargill produziert ziemlich viel, u. a. Getreide (Weizen, Gerste, Hirse), Baumwolle, Mais, Schokolade und Futtermittel für Tiere. Laut Mighty Earth werden etwa in Südamerika auf Betreiben von Cargill große Flächen Regenwald für den Anbau von Soja gerodet.

In Ghana und der Elfenbeinküste wiederum kauft der Konzern Kakao von Plantagen, die auf gerodeten Flächen in Nationalparks angelegt worden sind. Kinderarbeit gilt auf diesen Plantagen als weit verbreitet. In Kolumbien soll Cargill sich sogar unrechtmäßig Land angeeignet haben. Für Mighty Earth ist der Konzern "das schlimmste Unternehmen der Welt".

Ihren Bericht haben die Umweltschützer von Mighty Earth auf Basis von Gerichtsverfahren, eigenen Recherchen und Informationen von Behörden verfasst. Wie in anderen Fällen zuvor hat Mighty Earth, das ebenfalls in den USA zuhause ist, mit dem kritisierten Konzern Kontakt aufgenommen. Bereits Im Jänner wandte man sich an die Firma und forderte Verbesserungen für Natur und Mitarbeiter.