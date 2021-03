US-Konjunkturpaket hilft laut Lagarde auch Europa

Der Anstieg sei voraussichtlich vorübergehend und werde nicht zu einem grundlegenden Preisauftrieb führen. Dazu fehlten in der wegen der Pandemie-Folgen nicht ausgelasteten Wirtschaft die Voraussetzungen, auch weil sich unter diesen Bedingungen kein Lohndruck aufbauen könne.

EZB erwartet 1,5 Prozent Inflation

Die EZB-Ökonomen erwarten für heuer einen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 Prozent. Noch im Dezember lautete die Prognose auf 1,0 Prozent. Für 2022 werden 1,2 (1,1) Prozent und für 2023 dann unverändert 1,4 Prozent vorhergesagt.

Im Februar lag die Inflation im Euroraum wie schon im Jänner bei 0,9 Prozent. Zuvor waren die Verbraucherpreise im Zuge der Pandemie mehrere Monate in Folge gesunken. Doch dürfte die Jahres-Teuerung in den nächsten Monaten deutlich zulegen - vor allem wegen steigender Energiekosten. Denn ab dem Frühjahr 2020 hatte die Virus-Krise weite Teile der Weltwirtschaft erfasst, was zu einem Rückgang der Energienachfrage geführt hatte.