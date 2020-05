Geheime Verhandlungen als Ausweg

Kommt eine solche Vorlage zustande, könnte sie am Sonntag bereits zur Abstimmung in den Senat wandern. Das Repräsentantenhaus, von den Konservativen geführt, müsste dann spätestens am Montag seinen Sanktus geben.

Obama besteht auf Steuererhöhungen für Reiche im Gegenzug für die Einkürzung von Sozialprogrammen. Weigern sich die Republikaner weiter, diese in Kauf zu nehmen, hat der Präsident aber noch einen letzten Trumpf im Ärmel: Dann möchte er seinen ursprünglichen Plan, die Steuern für Reiche heraufzusetzen, trotz des konservativen Widerstands in den Kongress bringen. Egal, was komme, so der Präsident, „eine Vorlage wird zur Abstimmung kommen“ – ein riskanter Versuch. Falls diese dann von den Republikanern zu Fall gebracht wird, müssten sie die Verantwortung für den Sturz über die Klippe tragen. Stimmen sie zu, hat sich Obama, der im Jänner erneut angelobt wird, durchgesetzt.

Ein möglicher Ausweg ist ein grundsätzliches Abkommen mit weiteren Verhandlungen im neuen Jahr. Oder der Klippenfall wird vollzogen – und hinterher mit einem Maßnahmenpaket abgefedert.