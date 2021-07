US-Aktivistinnen warnen vor TTIP

Alle drei lassen kein gutes Haar am Freihandelsabkommen. "Die US-Multis wollen in Europa genau das, wovor sich die Menschen hier fürchten", argumentiert die Gewerkschafterin Lee, "Umwelt- und Sozialstandards senken und die Regulierungen aushebeln". Das Match laute nicht " USA gegen EU" sondern vielmehr "globale Multis gegen klein- und mittelständische Wirtschaft".

Umweltaktivistin Sharon Treat fürchtet eine Ausbreitung des Gentechnik-Anbaus in Europa. Bei den Agrarverhandlungen ziehe der Saatgut-Riese Monsanto die Fäden. "Und ich weiß genau, was Monsanto auf der ganzen Welt will, so wenig Gen-Anbau-Verbote wie möglich." Die in Europa viel kleiner strukturierte Landwirtschaft gerate weiter unter Druck. Konsumentenschützerin St. Louis kritisiert, dass die Bevölkerung von den Verhandlungen ausgesperrt ist. Auch in den Medien sei TTIP kein großes Thema.